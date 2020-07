Üzlet 2020. július 10. 11:25 Fektess a tőzsdeindexbe! - online előadás

Sok történelmi mérföldkövet állítottak fel idén a tőzsdék, és számos elemzést olvasni arról, hogy mely részvényekbe lenne érdemes most befektetni, melyik iparág szereplőit pedig messziről elkerülni. Ráadásul óriási szakadék tátong a koronvírus okozta gazdasági helyzet, illetve a tőzsdék teljesítménye között is. Ilyenkor könnyű zsákutcába futni, pláne, hogy a márciusi mélypontokról jelentős emelkedést láthatunk, és nem tudjuk eldönteni, hogy most kimaradunk-e valamiből, vagy még nem késtünk le semmit. Ezt a döntési dillemát spórolhatjuk meg az indexekkel való kereskedéssel.