Vakcinahírek segítik az amerikai tőzsdéket

A Bank of America stratégája tematizált összeállításában olyan cégek részvényeit válogatta össze, amelyek több trendből együttesen is profitálhatnak majd a jövőben, az elemző szerint ezen részvények a gyors növekedés lehetősége mellett ugyanakkor a diverzifikáció fontos forrását is jelenthetik. A vételre ajánlott tizennégy részvény az elemzők várakozásai szerint olyan trendeket lovagolhat meg sikerrel a jövőben, mint a jövőbeli járványokra történő felkészülés, és a társadalom öregedése és a technológiai innováció.