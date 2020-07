Elfogyott a magyar tőzsde lendülete, lefordult a BUX

Közel hét éve nem látott szintre emelkedett az ezüst árfolyama, közben pedig az arany is folytatja a történelmi csúcsa felé való menetelését. A nemesfémek jó teljesítménye mögött több ok is meghúzódik, többek között az is, hogy a várakozások szerint további gazdaságélénkítő lépésekre lehet számítani, amelyek a globális gazdaság talpra állását segítik a koronavírus válságból.