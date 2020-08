Fordulat az európai tőzsdéken

Zömmel esnek az európai tőzsdék a csütörtöki piacnyitás után, a DAX 0,1 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az FTSE 100 0,9 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,4 százalékot gyengült. A német tőzsdén tudta javítani a hangulatot, hogy a német ipari megrendelések számának növekedése júniusban csaknem kétszerese volt az elemzők által várt mennyiségnél, és az előző év azonos időszakához képest is alacsonyabb volt a visszaesés, mint amire számítani lehetett. A megrendelések vártnál pozitívabb alakulása a gyors kezdeti kilábalás csalhatatlan jelének tekinthető. Emellett viszont árnyékot vett a piacra a koronavírus európai terjedése, hiszen két hónapos csúcsra nőtt a francia és a spanyol napi új fertőzöttek száma is tegnap.