Tépik az európai tőzsdéket

Emelkednek az európai tőzsdék hétfőn, a DAX 1,4 százalékos erősödése mellett, a CAC 1,4 százalékkal került feljebb, míg az FTSE 100 1,2 százalékot emelkedett. A milánói börze is feljebb került 1,1 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1 százalékot emelkedett. A hétfői jó hangulat részben annak köszönhető, hogy a koronavírus fronton több kedvező hír is érkezett, egyrészt rendkívüli felhatalmazást adott az amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszerfelügyelet (FDA) a koronavírusos betegek vérplazmakezelésére. A másik hír pedig, hogy a Financial Times szerint Donald Trump gyorsított jóváhagyást biztosítana az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának októberben, emellett Pfizer készítményével is hasonlóan járnának el.