Sorra dőlnek a csúcsok Amerikában

Valamelyest jobbra fordult a hangulat a vezető európai tőzsdéken, a legtöbb index pozitívba fordult délutánra - a brit és a portugál piacokon kívül mindenhol mérsékelt, legfeljebb 1 százalékos emelkedést láthatunk.

A magyar tőzsde belehúzott a koradélutáni órákban, ez leginkább a Richter közel 2 százalékos emelkedésének, és az OTP mérséklődő csökkenésének tudható be. A Richter augusztus 3-i, kifejezetten jó gyorsjelentése után dinamikus emelkedés következett a papír számára, a mai emelkedéssel mindenkori csúcsra emelkedett a Richter. Ennek a gyors növekedésnek - és az elmúlt napok tőzsdei ralijának is - az egyik fő mozgatórugója, hogy a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban nagyon pozitív mostanában a befektetői légkör, igen magasak a várakozások. Ez az attitűd az egész szektor papírjaira jó hatással van, ez is kedvez most a Richter szárnyalásának. Ha a Richter a mostani értéken zárna, akkor zárócsúcson fejezné be a kereskedést.

Iparági szinten nem történ jelentős változás az európai tőzsdéken, továbbra is az autógyártók és a pénzügyi vállalatok papírjai teljesítenek a legkiemelkedőbben.