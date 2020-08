Esett a BUX és az európai indexek, Amerikában jobb a hangulat

A befektetői hangulat enyhe romlása tapasztalható a délutánra fordulva. A magyar bankpapír folyamatos saját részvény vásárlásai ellenére is csökkenő pályán mozog. A befektetők kivárnak Jerome Powell beszéde előtt. A bankpapírok azért is reagálhatnak érzékenyen, mert a FED elnöke iránymutatást adhat a várható amerikai kamatpolitikára,kamatpályára. Ez közvetve hatással lehet az európai pénzügyi szektorra is.

Az OTP jelenleg közel 1 százalékos esést mutat, az évben több mint 30 százalékot esett