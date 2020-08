Koronavírus: Szerbia nem vezet be kötelező karantént a külföldről hazatérőknek

Kanada további egy hónapig zárva tartja határát a külföldiek előtt a Covid-19-járvány további terjedésének a megakadályozása érdekében - jelentette be pénteken az ország kormánya.

Ennek értelmében szeptember 30-ig továbbra is zárva lesz a határ a külföldiek számára, kivéve egyes konkrét kategóriákba tartozókat (például külföldi állampolgárságú hozzátartozókat, rokonokat). A kanadai állampolgársággal, illetve az országban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők, akik külföldről utaznak be, tizennégy napos karanténra kötelezettek továbbra is.

Némileg eltér az Egyesült Államok állampolgáraira vonatkozó szabály. Az Ottawa és Washington között érvényben lévő kétoldalú szerződés értelmében a zárlat szeptember 21-ig szól a szomszédos országra vonatkozóan.

Kanada márciusban zárta le határát, azóta minden hónapban meghosszabbította a beutazási tilalmat.

Az ország eddig több mint 127 ezer igazolt fertőzéses esetet könyvelt el, mintegy 9140 ember halt bele a betegségbe.

(MTI)