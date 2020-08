Hazai és európai tőzsdei körkép kezdő befektetőknek

Sok hazai kisbefektető követi kiemelt figyelemmel a magyar részvénypiaci mozgásokat, próbálva meglovagolni a rövid vagy hosszab távú árfolyammozgásokat. Ugyanakkor sokan elcsábulnak a nyugat-európai piacok irányába is a szélesebb termékpaletta miatt. Lényeg, hogy értelmezhető hozamot szeretne mindenki elérni, és ehhez szükség van elemzésre, ötletelésre. Ebben segít a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

Eltérően reagáltak a hazai és európai részvények az elmúlt hónapok eufórikus tőzsdei mozgásaira, általában véve kimaradtak az olyan típusú száguldásból, mint amit az USA-ban lehet látni, ahol a tech-nagyágyúk a hátukon viszik a piacot. Lehet, hogy pont emiatt is lehet több kiválónak tűnő, de alulértékelt tőzsdei sztorit is találni Európában, amit felfedezhet magának a befektetésre váró pénz.

Persze a hazai börzén is jó mozgások vannak kisebb-nagyobb részvényekben, így mindenképp itthon is jó célpontokra vadászni. De ha nem csak hosszú távú folyamatok érdekelnek, hanem az is, hogy menet közben a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból hogyan tudsz nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak magyar és európai részvény témában.

Az előadás tematikája:

DAX és fontosabb európai tőzsdeindexek elemzése

Magyar blue chip és kisebb részvények elemzése, ötletelés

A meghatározó német és egyéb európai részvénysztorik

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. szeptember 01. 10:00 - 10:30

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.

Címlapkép forrása: Getty Images