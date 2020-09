Jól indult a szeptember az európai tőzsdéken

Javarészt emelkednek az európai tőzsdék a keddi piacnyitás után, a DAX 0,7 százalékot emelkedése mellett, a CAC 0,6 százalékkal került feljebb, míg az FTSE 100 0,1 százalékot gyengült. A milánói börze is feljebb került 0,7 százalékkal, míg a spanyolt tőzsde 0,7 százalékot emelkedett. A német tőzsdén a hangulat javulásához vezethetett, hogy a hírek szerint a német kormány felfelé módosíthatja az idei gazdasági növekedésre szóló előrejelzését. A befektetők azt is kedvezően fogadták, hogy a kínai feldolgozóipari BMI negyedik egymás követő hónapban emelkedett augusztusig, amely arra enged következtetni, hogy Kína kilábalása tartós lehet a koronavírus válságból, amely az európai cégek számára is jó hír, hiszen Kína az egyik legnagyobb exportpiacuk.