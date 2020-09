Légy Te az év pénzügyi vezetője, pályázz a CFO of the year 2020 díjra!

Egy hónap múlva kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi vezetője Magyarországon. Október 8-án, az ország legfontosabb pénzügyi-gazdasági vezetőit felvonultató konferenciánkon kerül ugyanis átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja. Szeptember 30-áig lehet pályázni a díjra az alábbiak szerint.

A jó pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki október 8-ai konferenciánkon. Míg az elmúlt években a Business and Finance Summit, idén vezető makrogazdasági konferenciánk, a Budapest Economic Forum ad otthont a díjátadónak. A konferencián önálló credit management szekció és többek között CFO-kerekasztal is a program részét képezi.

A CFO of the year 2020 díjra bármely hazai cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet, a pénzügyi szervezeteket kivéve. Az érdeklődéseket a

cfooftheyear@portfolio.hu

címen fogadjuk, a pályázati anyagot kérésre elküldjük, és kitöltve ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza 2020. szeptember 30-áig. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt október 8-ai konferenciánkon.

CFO of the year 2019

Egyre nagyobb presztízsnek örvend a CFO of the year díj, amellyel az ország legjobb munkáját végző pénzügyi, gazdasági igazgatóját díjazza a szakmai zsűri. Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese jelentette be tavaly a díjazottak nevét Business and Finance Summit elnevezésű konferenciánkon.

Az alábbiak a CFO Master díjat vihették haza 2019-ben:

Lupták Norbert (Hell)

Skaliczki Andrea (Tresorit)

Sum János (MVM)

Szabó Mihály (Affidea)

Vida Szabolcs (Újház)

A CFO of the year 2019 díj kitüntetettje pedig Tóth István, a Tungsram pénzügyi igazgatója (borítóképünkön) lett. A győztes és csapata emberpróbáló, egyedülálló, sikeres változást valósított meg a GE-ből való kiválással és egy „magyar multi” elindításával, Tóth Istvánnal készült interjúnk itt olvasható:

Az idei konferenciáról

Hagyományainktól eltérően a díjátadónak idén vezető makrogazdasági konferenciánk, a Budapest Economic Forum ad otthont, amelyre a legnagyobb egészségbiztonsági intézkedések megtétele mellett kerül sor október 8-án a fővárosi Marriott Hotelben.

A díjátadónak eddig helyet adó, Business and Finance Summit elnevezésű konferenciánk hagyományos témája, a credit management idén ezen a konferencián kerül terítékre, a hazai credit management szakma képviselőivel, a Magyar Credit Management Szövetség társszervezésében. A koronavírus-járvány a vállalati szféra egy részét likviditási sokk formájában érte, ezért különösen aktuális a követeléskezelés és a credit management kihívásainak értékelése.

Idén a járványhelyzet miatt elmaradó Business and Finance Summit elnevezésű konferenciánk másik témája, a vállalati szféra pénzügyi kihívásainak bemutatása különösen aktuális a koronavírus árnyékában. Nagyvállalatok pénzügyi és gazdasági vezetőinek részvételével értékelik a 2020-as év második felében ránk váró folyamatok hatásait az utolsó, teljes közönség előtt zajló szekció felszólalói. Ezt követi a „CFO of the year 2020” díj átadása.

AMENNYIBEN A JÁRVÁNYHELYZET NEM TENNÉ LEHETŐVÉ A DÍJAK SZEMÉLYES ÁTADÁSÁT, A KONFERENCIÁRA ONLINE FORMÁBAN, A DÍJÁTADÓRA PEDIG ALTERNATÍV KERETEK KÖZÖTT KERÜLNE SOR, AMIRŐL A SIKERES PÁLYÁZÓKAT IDŐBEN ÉRTESÍTENI FOGJUK.