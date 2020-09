Megcsapta a korrekció a szele az amerikai tőzsdéket - online előadás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az eufórikusan száguldó tőzsdei árfolyamok után az elmúlt napok megmutatták, hogy milyen is az, amikor lefelé is gyorsan tudnak menni az árfolyamok, és az addigi kedvenc részvények, mint a Tesla vagy az Apple kétszámjegyű esésben vannak. Vajon most kell fedezékbe vonulni és kivárni, vagy megint csak egy újabb vételi lehetőséget dobott a piac? A kérdés eldöntésében segíthet a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.