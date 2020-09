Jó a hangulat Európában, erősen indult a hét a tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Iránykereséssel telt a pénteki kereskedés az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek végül felemás képet festettek a záráskor. Ázsiában emelkedtek az irányadó részvényindexek, a hangulatot az egyik potenciális koronavírus vakcia felől érkező jó hír is javította. Európában is jó hangulatban indult a hét, a magyar tőzsde is emelkedik.