Közel 1 millió áldozatot szedett már a világon a koronavírus, itthon az operatív törzs tájékoztatóját várjuk

Újabb adócsökkentésről és az építőipari beruházások támogatásáról is dönthet a kormány az újabb gazdaságvédelmi intézkedések részeként – árulta el a Magyar Nemzetnek a pénzügyminiszter. Építőipari áfacsökkentés, állami támogatások visszavezetése és ágazatok célzott adócsökkentése is szóba jöhet a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása mellett. Optimista forgatókönyv mellett jövőre szerinte 4-5%-kal is nőhet a magyar GDP, de ehhez 2021 közepéig meg kell érkeznie egy hatékony vakcinának.