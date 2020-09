Felpattant a magyar tőzsde, tépik a Richtert

Lezajlott a Tesla Battery Day, amely során Elon Musk és csapata igazán kitett magért, számos olyan újítást mutattak be, amelyek megvalósítása esetén látványosan növelhetik iparági előnyüket az elektromos autózásban. Konkrétan a celladizájnban, az akkumulátorcellák gyártásában és kémiai összetételében, valamint az akkumulátorcsomag elhelyezésében léptek előre oly módon, hogy az hosszú távon drámai költségcsökkenéshez vezethet az elektromos autók legdrágább komponensénél, illetve látványos teljesítménynövekedést hozhat a gyártó modelljeinél. A Tesla vezére meg is ragadta az alkalmat arra, hogy bejelentse: 3 éven belül érkezik a Tesla 25 ezer dolláros modellje, egyben megkezdődött a brutális menetteljesítményű Tesla Model S Plaid előrendelése is. A befektetők mégsem fogadták kitörő örömmel a látottakat, hallotakat, amelyben az is szerepet játszhat, hogy több fontos kérdés megválaszolatlan maradt és Musk 10 éves tervében a gyártás felfuttatása szűk keresztmetszetet jelent egyelőre.