Megfordult a hangulat, esnek az európai indexek

Eséssel zárták a tegnapi napot a tengerentúli tőzsdék, a hangulatot rontotta, hogy több koronavírus elleni szer esetében is kedvezőtlen hír érkezett. Az ázsiai tőzsdék felemásan teljesítettek szerdán. Európában iránykeresést és enyhe emelkedést követően lefordultak a nagyobb indexek több rossz hír után, és már mínuszban van többek között a DAX, a CAC és a FTSE is. A BUX továbbra is pluszban van.