Amerikai részvények az elnökválasztás után - online előadás

A vártnál is sokkal szorosabbra sikerült az amerikai elnökválasztás, és vélhetően nem is fog minden letisztázódni egyből, pláne, hogy Trump már csalást kiáltott és belengette, hogy a legfelsőbb bírósághoz fog fordulni. Ezek alapján borítékolható, hogy további izgalmak várnak ránk a tőzsdei mozgásokat illetően, és velünk maradhat a volatilitás. Ugyanakkor ez a terep jó lehetőségeket teremt mind a rövid, mind a hosszabb távon játszó tőzsdei kereskedőknek, kérdés csak az, hogy felismerjük-e a kínálkozó alkalmakat. A kérdés eldöntésében segíthet a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

A tapasztaltabb tőzsdei kereskedőknek valószínűleg nem okozott meglepetést az elmúlt napok árfolyammozgása a tengerentúli tőzsdéken, az ilyen típusú kilengések és gyors mozgások teljesen megszokottak ilyenkor. Ráadásul könnyedén zsákutcába navigálhatja magát valaki, ha későn reagál. Ha pedig hosszabb távra szeretne vásárolni részvényt, akkor meg azt láthatja, hogy esetleg nem korrigáltak eleget a kiszemelt célpontok. Egy biztos, nehéz ilyen környezetben döntést hozni, ha csak nem a partvonalról figyelést választja valaki, amíg letisztulnak a folyamatok. Az szinte biztos, hogy a Wall Street bármelyik jelöltben meg tudja találni a tőzsde számára pozitív forgatókönyvet ilyen támogató jegybanki környezetben.

De hogy mégis milyen forgatókönyvek várhatóak a következő hetekben, illetve ilyen környezetben melyek lehetnek a jó szektorok, valamint a jó emelkedést produkálható részvények? Ezek feltárásához szükség van jó elemzésre és tervezésre, néhány világos stratégia és kockázatkezelés mentén. Mert jó sztorikból most is van bőven, de egyáltalán nem biztos, hogy csak úgy magától szembe jönnek velünk a potenciális ötletek.

Szóval ha a hosszabb folyamatok mellett az is érdekel téged, hogy miképpen tudsz a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból is nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak amerikai részvény témában.

Az előadás tematikája:

SP500 és Nasdaq100 index elemzése

A meghatározó amerikai részvénysztorik

Piaci aktualitások elemzése, ötletelés

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. november 05. 18:00 - 19:00

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

