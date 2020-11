Nem csak elnököt választanak ma az Egyesült Államokban, mérföldkőhöz érkezett a kannabisz biznisz is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma nem csak politikusokról döntöttek az Egyesült Államokban, több államban is szavaztak a marihuána legalizációjáról, illetve Oregonban még a hallucinogén gombák orvosi használatáról is döntöttek a szavazók. A marihuána rekreációs célú fogyasztását Arizonában, New Jerseyben Montanában és Dél-Dakotában is legalizálták, Missisippiben az orvosi marihuána legalizálásáról döntöttek. Megnéztük, hogy mindezekre hogyan reagáltak a nagyobb kannabisz vállalatok részvényei az amerikai piacnyitás után.