Örülnek a tőzsdék az amerikai választások várható eredményeinek, folytatódhat az emelkedés

Hatalmas ralin vannak túl az amerikai tőzsdék, elnökválasztást követő napon a Dow Jones már 120 éve, az S&P 500 és a Nasdaq pedig soha nem teljesített ilyen jól. Különösen a technológiai részvények szárnyaltak, többek között az Apple, a Facebook, az Amazon és a Microsoft is. Az emelkedés mögött részben az a piaci megfontolás áll, hogy a már szinte biztosra vehető republikánus többségű szenátus megakadályozhatja majd Joe Biden és a demokraták jelentős vállalati adóemelési javaslatát. Az elnökválasztásnak azonban továbbra sincs hivatalos győztese, bár drámai küzdelemben pillanatnyilag Joe Biden esélyei nagyon magasak arra, hogy megnyeri a választásokat, de még több államban is folynak a szavazatszámlálások, és Trump is megtámadta az eredményeket. Az ázsiai tőzsdék is sokat emelkedtek az amerikai hírek hatására. A határidős európai indexek alapján további emelkedés várható a tőzsdéken, a DAX is pluszban nyithat.