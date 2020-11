Az irányt keresi Amerika, a magyar tőzsde végül pluszban zárt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdéken felemásan alakult a pénteki kereskedés, a befektetők természetesen az amerikai elnökválasztásra, azon belül is az elhúzódó szavazatszámlálásra figyeltek, Ázsiában sem számítanak komoly adóemelésekre a republikánus többségű szenátus miatt. Európában negatív hangulatban indult a mai kereskedés, szinte minden ország börzéje lejjebb került reggel a tegnapi záróértékéhez képest, kivétel volt a magyar BUX index, amely a blue chipek remek harmadik negyedéves teljesítményének köszönhetően 1 százalék feletti plusznál is járt. A délutáni órákra valamelyest mérséklődtek a mínuszok, több európai ország börzéje is pozitívba tudott váltani, a magyar index vegül pluszban zárt. A tengerentúli börzék mérsékelt eséssel nyitották a mai napot - az elnökválasztás mellett a gazdasági adatokra is figyelnek ma a befektetők, megérkezett ugyanis az októberi foglalkoztatottsági adat az Egyesült Államokban, a munkaerő alakulása az előrejelzésekhez képest jobb volt októberben, jelentősen csökkent a munkanélküliek aránya. Mostanra már csak csekély esélye maradt Donald Trumpnak az elnöki hivatal megtartására, nagy valószínűséggel a demokrata jelölt Joe Biden irányíthatja a világ legnagyobb hatalmát a következő négy évben.