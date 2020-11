Borongós a hangulat Európában, a magyar index azonban jól teljesít

A negatív pénzpiaci hangulat a magyar börzét is elérte, tegnapi záróértéke körül jár most a BUX, számos ország piaca pedig még lejjebb került, többen 1 százalék feletti esést produkálnak. A legrosszabbul továbbra is a német DAX teljesít, a befektetőket a koronavírus helyzet aggaszthatja leginkább, de kimondottan rossz a helyzet a görög, a francia és a portugál piacokon is. A jelenlegi hangulatban egyedül a szerb börze tud pozitívan teljesíteni.