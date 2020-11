Elszabadult a bika a tőzsdéken, az S&P 500 és a Dow Jones új történelmi csúcson nyithat

A minap jelentette be a Pfizer és a német BioNTech, hogy az általuk közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcina több, mint 90 százalékos hatékonysággal működik. Ez messze jobb, mint amiben sokan előzetesen reménykedtek volna. Az amerikai járványügyi főtanácsos Anthony Fauci például korábban még azt mondta, hogy már egy 50-60 százalékos hatékonyság sem lenne rossz. Ez természetesen elképesztően jó hír az olajárfolyam szempontjából is, hiszen ez azt is jelenti, hogy gyorsabban normalizálódhat az olajkereslet is.