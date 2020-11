Globális tőzsdei kitekintő - online előadás

Kitört az általános optimizmus a tőzsdéken, hisz úgy tűnik, eldőlt az amerikai elnökválasztás, illetve a lehetséges koronavírus vakcina tűzbe hozta az árfolyamokat, és most már minden rózsásnak tűnik innentől kezdve. De vajon tényleg ennyire egyszerű lenne a helyzet és megint sokan elszalasztották a vásárlási lehetőségeket a tőzsdéken a riogatások miatt? Vagy lehetnek még csavarok a 2020-as év hátralévő részében? Egy biztos, számos jó lehetőség van a piacon mind a rövid, mind a hosszabb távon tervező tőzsdei kereskedőknek, persze ehhez fel is kell tudni ismerni a kínálkozó alkalmakat. Ebben segít a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

A várakozásoknak megfelelően úgy tűnik, nem okozott nagyobb riadalmat a tőzsdéken Biden győzelme, ugyanakkor azt is látni, hogy igazából teljesen mindegy, hogy ki győzött, illetve hogy milyen szembeszélben kell majd dolgozni a potenciális új elnöknek, gyakorlatilag így is mindenre emelkedik a tőzsde. Ha pedig már csőben a koronavírus vakcina - amire azért szintén lehetett számítani -, akkor újra kitör a gazdasági növekedés és az optimizmus, amire ékes bizonyíték a hétfői kereskedésben látott nagy talpra állása az autóiparnak, a légitársaságoknak, az olajszektornak, stb., és talán megtorpanhatnak a koronavírus alatt száguldó technológiai óriások.

Számos nyitott kérdés és felvetés, de a Portfolio Trader online előadáson élő piaci körülmények között áttekintjük az amerikai részvénypiac aktualitásait, és hogy mit hozhat a jövő, milyen részvényekben érdemes gondolkodni, legyen szó akár rövid, akár hosszabb távú sztorikról. Az amerikai indexek és részvények mellett szó esik az európai kilátásokról is, beleszőve egy kis ázsiai kitekintést is, valamint terítékre kerül néhány fontos devizapár, illetve az arany és az olaj is. Profi trader előadónk konkrét kereskedési, befektetési ötleteket is megfogalmaz az előadás során a megfelelő kockázatkezelést is bemutatva. Ráadásul a résztvevők is feltehetnek majd kérdéseket a piacokkal kapcsolatban.

Az előadás tematikája:

Piaci aktualitások, érdekességek

SP500, Nasdaq100, DAX, Nikkei, BUX és kínai index elemzése

A meghatározó amerikai részvénysztorik elemzése, ötletelés

Európai és hazai részvények elemzése, ötletelés

Kérdezz-felelek szekció

Időpont: 2020. november 10. 18:00 - 19:15

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

