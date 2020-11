Tombol a bika a tőzsdéken, 1 500 pontos pluszban nyitott a Dow

Ma jelentette be a Pfizer és a BioNTech, hogy az általuk közösen fejlesztett koronavírus elleni vakcina több, mint 90 százalékos hatékonysággal működik. A hatékony koronavírus elleni oltóanyag hírére nagyon pozitívan reagáltak úgy általában a piacok, szárnyal az olaj, hatalmasat ralizik a légiközlekedés és a turisztika is, de az ipari vállalatok és autógyártók részvényeit is nagy tempóban veszik a befektetők. Nem minden árutőzsdei termék vagy részvény számára jelent azonban ez jó hírt, hiszen így a vártnál gyorsabban csökkenhet az igény a távmunkát segítő vállalati szolgáltatásokra, mint amilyet a Zoom is kínál, de „rossz hír” ez az otthoni szórakoztatást támogató Netflixnek is. A befektetők pedig az aranyat is dobálják, hiszen, ha jól mennek a dolgok, akkor a menedékeszközök iránti igények is alacsonyabbak.