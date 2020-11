Egyre nagyobb mínuszban vannak az amerikai tőzsdék

Offenzív stratégiával vágott neki a Covid-időszaknak a Masterplast, a versenytársaknál jóval rugalmasabban alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, ráadásul jó ütemérzékkel egy németországi akvizícióval új iparágba, az egészségiparba is beléptek, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy rekord bevételt és eredményt ért el a vállalat. A Masterplast profitál a pandémia alatti otthoni lakásfelújításokból, az épületenergetikai előírások szigorításából, de segítenek az állami építőipari ösztönzők is, mondta el a Portfolio-nak Tibor Dávid, a Masterplast elnöke, akivel a kilátásokról, a Covid-járvány második hullámának várható hatásairól, tervezett beruházásokról, akvizíciókról, de természetesen az osztalékról és a részvényárfolyamról is beszélgettünk.