A koronavírus-járvány miatt aggódnak a piacok, iránykeresés várható

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A tegnapi kereskedésben lejjebb kerültek a vezető amerikai részvényindexek, az S&P 500 és a Dow Jones is 1,16 százalékkal zárt lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal. Ennek ellenére továbbra is történelmi csúcsaik közelében járnak a tőzsdék, a hangulatot a koronavírus-járvány kedvezőtlen alakulása befolyásolta, amit a hatékony oltóanyaggal kapcsolatos újabb hírek sem tudtak javítani. Az ázsiai tőzsdék is többnyire mínuszban voltak hasonló okok miatt. Európában alapvetően oldalázás vagy minimális emelkedés várható a piacnyitást követően.