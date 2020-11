Szabadulnak a befektetők a ciklikus részvényektől, mínuszban a tőzsdék

A Magyarországon is jelenlévő német Thyssenkrupp 5 ezer fős leépítést jelentett be, hogy ezzel mérsékelje a koronavírus-válság hatásait a cégnél. A most bejelentett lépéssel együtt már összesen 11 ezer alkalmazottól válnak meg a vállalatnál.

A vállalat árfolyama ma már 6 százalékot esett, idén pedig közel 62 százalékos mínuszban van a komoly veszteségeket felhalmozó Thyssenkrupp.