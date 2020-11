Romlik a hangulat az amerikai tőzsdéken, megszűnhetnek a pénzügyi támogatások

Ma is új történelmi csúcsra emelkedett a Masterplast, a cég árfolyama a harmadik negyedéves gyorsjelentést követően valósággal elszabadult, azóta 55,8 százalékot emelkedett, ma pedig 8,4 százalékos emelkedést követően új csúcsot döntött. A befektetők alapvetően azt árazták be, hogy a vállalat üzletmenete rezisztens a koronavírus-járvánnyal szemben, a bevételek is nőnek, a marzsok is javulnak, új iparágba, az egészségiparba is belépett idén németországi akvizíciójával a cég.