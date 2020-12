Folytatódik az emelkedés, újra 30 000 felett a Dow Jones

Sem a 2001 szeptember 11-i terrortámadások, sem a 2003-as SARS-járvány, sem a 2008-as pénzügyi válság nem okozott olyan mértékű sokkot a légiközlekedésnek, mint idén a koronavírus-járvány. Márciusban szinte teljesen leállt a menetrendszerinti légiközlekedés Európában és még most is csak a korábbi járataik töredékét üzemeltetik a nagy légitársaságok. A veszteségek hatalmasak és hétről hétre égetik a készpénzt a vállalatok, még egy olyan nagymúltú cég, mint a Lufthansa is állami mentőövre szorult. Fellélegzést csak a vakcina hozhat, a várakozások szerint jövő nyártól, de még évekig nem áll vissza az utasforgalom a korábbi szintekre a prognózisok szerint. Azonban van néhány részvény a szektorban, ami még így is jól teljesít, a Ryanair árfolyama már pluszban van idén, a Wizz Air részvényei pedig történelmi csúcsot döntöttek és kétszámjegyű emelkedést mutatnak az év eleje óta.