Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken

Tegnap emelkedéssel zártak az amerikai vezető részvényindexek, feljebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is, utóbbi új csúcsot is döntött. A jobb hangulatot a koronavírus-vakcina engedélyezésével kapcsolatos biztató hírek okozták, illetve az újabb pénzügyi stimulus előrehaladásával kapcsolatos fejlemények. Az ázsiai tőzsdékre is átragadt a kedvezőbb tengerentúli hangulat, kivéve a kínait, mivel az országban 2009 óta először mértek deflációt. Európában tovább folytatódik az emelkedés a tőzsdéken, pluszban a DAX és a CAC is. A BUX is feljebb került, erősen kezdett az OTP.