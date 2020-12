Szárnyal az OTP és a Mol, nagyot megy a BUX

Évek óta nem látott aktivitást ért el a globális bányaipar, egyre több a fúrási tevékenység, növekednek az árak is. Az iparág vállalatai pedig nem csak ellenállónak bizonyultak a koronavírus-járvánnyal szemben, de több mutató tekintetében is már a vírus előtti időket idézik. Ezt mutatja a szereplők megnövekedett finanszírozási igénye is, bár a felvásárlások értéke még jóval elmarad a korábbi szintektől. Ez részben már jelzi azt is, hogy kezd magára találni a világgazdaság, ami más trendekkel együtt, mint az elektromos autók értékesítése, akár például a réz árfolyamának a jelentős emelkedéséhez is vezethet a következő években.