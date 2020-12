Folytatódik a vétóügyi fordulat után látott rali a magyar tőzsdén

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A szerdai kereskedést eséssel zárták a tengerentúli tőzsdék, elsősorban a technológaiai részvények teljesítettek gyengén. Ázsiában is mérsékelt esést láttunk pénteken, Európában pedig vegyes a kereskedés képe, a magyar tőzsde azonban tovább tudott emelkedeni a tegnapi rali után. Makrogazdasági szempontból ma több jelentős esemény is lesz, egyrészt ma tartja kamatdöntő ülését az EKB, másrészt ma kezdődik az uniós vezetők kétnapos csúcstalálkozója is.