Emelkedésben az európai tőzsdék, a nyitásra megfordult a hangulat

Emelkedéssel fejezték be az amerikai vezető részvényindexek a tegnapi napot: az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is feljebb került, utóbbi új csúcsot is döntött. A pozitív teljesítményhez hozzájárult, hogy várhatóan a Pfizer és a BioNTech koronavírus-vakcinája után a Moderna készítménye is engedélyezést kaphat a napokban, illetve az újabb fiskális stimulussal kapcsolatban is kezd kialakulni egy konszenzus. Az ázsiai tőzsdék a kedvezőbb tengerentúli hírek után szintén emelkedtek. A határidős DAX még enyhe esést vetített előre a mai napra, de a nyitásra már megfordult a hangulat és emelkednek az európai részvényindexek.