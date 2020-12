Nincs egyértelmű irány Amerikában

A mai kereskedésben újabb rekordot döntött a bitcoin, átlépte a 20 ezer dolláros álomhatárt is a kriptodeviza és már 20 800 dolláron is járt napközben a Bitstampen. A korábbi, 2017 végén felállított 19 666 dolláros csúcsot még november végén döntötte meg az árfolyam, és onnan bár némileg lefelé korrigált, de most újabb nagy hajrával áttörte a korábban elképzelhetetlennek tartott 20 ezer dolláros szintet is.