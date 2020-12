Eséssel kezdődhet a nap az európai tőzsdéken

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A komoly novemberi ralik után az elmúlt napokban továbbra is a mérsékelt mozgások jellemezték a vezető részvényindexeket, tegnap leginkább oldalazást láthattunk Európa piacain, pluszban tudta zárni a kereskedést többek között a magyar és a német index is, lejjebb került azonban például a brit börze. Az Egyesült Államokban kimondottan jó hangulatban telt a kereskedés, mindhárom vezető részvényindex pluszban zárta a napot, új történelmi csúcsra kapaszkodott az S&P 500 index. A pozitív légkör leginkább annak volt köszönhető, hogy közeleg a költségvetési élénkítő csomagról szóló megállapodás, illetve a Moderna koronavírus-vakcinájának sürgősségi engedélyeztetése is hamarosan megtörténhet. Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, a határidős részvényindexek enyhén negatív nyitást vetítenek előre Európában, a határidős DAX 0,3 százalékos mínuszt mutat.