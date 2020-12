Romlik a hangulat Európában, a magyar börze a sereghajtók között

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az ázsiai tőzsdék ma rosszul teljesítettek, Európában felemás nyitást láthattunk, a hangulatot többek között a Brexit-tárgyalások alakulása és a Moderna vakcinájáról érkezett hír határozhatja ma meg, a koradélutáni órákban is az iránykeresés a jellemző a vezető indexeknél. A magyar börze jelenleg a sereghajtók között van, kétségbeejtő novemberi halálozási adat érkezett a KSH-tól. Enyhe emelkedéssel kezdték az utolsó kereskedési napot a vezető tengerentúli indexek. Több okuk is lehet az optimizmusra az amerikai befektetőknek, ugyanis közeleg a költségvetési élénkítő csomagról szóló megállapodás, illetve a Moderna koronavírus-vakcinájának sürgősségi engedélyeztetése is megtörtént tegnap. Árnyalhatja azonban a hangulatot a Brexit-tárgyalások körül kialakult egyre feszültebb légkör, illetve a koronavírus halálos áldozatainak növekedése is aggodalomra adhat okot, a hónapban tegnap már negyedik alkalommal haladta meg a halálos áldozatok száma a 3000 főt az Egyesült Államokban.