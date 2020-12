Kitart a jó hangulat a piacokon a tegnapi esés után

Az idei év eleje az emelkedő tőzsdékról és tőzsdei rekordokról szólt, azonban a koronavírus járvány mindent felülírt, ez mozgatta az árfolyamokat, mert a járvány kitörése után a világ gyökeresen megváltozott, az emberek az otthonaikba kényszerültek, és ez hatással volt a gazdaság működésére, végső soron pedig a tőzsdén jegyzett cégek árfolyamára is. A vállalatok egy része profitálni tudott a változásból, hihetetlen bevétel - és profitnövekedéssel is találkoztunk, de volt ellenpélda is, ahol a pandémia csúnya profitvisszaesést okozott, sokszor még a cégek üzleti modellje is sérült. Mutatunk három olyan céget, amelyet az év elején még imádtak a befektetők, aztán egy hír vagy leleplezés hatására nagyon megbüntette őket a piac.