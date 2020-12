Küszöbön lehet a Brexit-megállapodás, emelkednek a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai vezető részvényindexek közül feljebb került az S&P 500 és a Dow Jones is a nyitást követően, míg a Nasdaq kisebb mínuszban van. Úgy tűnik tehát, hogy hiába fejezte ki aggodalmát Donald Trump a pénzügyi stimulus részleteivel kapcsolatban még tegnap este, ez nem mozgatta meg a piacokat, vagyis a befektetők a mentőcsomag elfogadására számítanak továbbra is. Az európai tőzsdék továbbra is jól teljesítenek, többnyire pluszban vannak, beleértve a vezető részvényindexeket is. Diplomáciai források szerint közel lehet a Brexit-megállapodás, már csak a bejelentés időzítése a kérdés, ami már ma vagy holnap is megtörténhet, de azért még biztosra nem vehető. A magyar tőzsde egyelőre a mezőny végén található, de kifejezetten jó napja van ma a Rába és a Waberer's részvényeinek.