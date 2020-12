Történelmi csúcson a német börze, jó nyitás jöhet Amerikában is

Jól zárták a karácsony előtti utolsó kereskedési napot a vezető amerikai részvényindexek: az S&P 500 0,1 százalékkal, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékos pluszban fejezte be a napot. A befektetőket továbbra is a mutálódott koronavírus törzs aggaszthatja, a hírek szerint az új, agresszívabb törzs már az északi szomszédban, Kanadában is megjelent. Negatívan befolyásolhatja még a hangulatot Trump lépése, a leköszönő elnök ugyanis a napokban megvétózta Amerika jövő évi védelmi költségvetési tervezetét, miután a kongresszus azt jóváhagyta. Ezzel szemben optimizmusra adhat okot a tengerentúlon, hogy sikerült végre pontot tenni a Brexit-tárgyalások végére, ezzel jelentősen csökkenhet a bizonytalanság a piacokon, továbbá a héten kiküldhetik az amerikai állampolgároknak járó 600 dolláros csekkeket is, ami része a nagyobb 900 milliárd dolláros pénzügyi mentőcsomagnak - ezt persze nem kizárt, hogy már beárazták a tőzsdék.