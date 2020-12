A földrengés után felfüggesztették a kereskedést a horvát tőzsdén

A kispapírok nagy napja van ma a magyar tőzsdén, a Waberer's és az Opus is jelentősen felülteljesítő ma. Az Opus mai emelkedése részben annak tudható be, hogy a cég tegnap bejelentette, hogy az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megvásárlására készül. A Waberer's esetében továbbra is az az emelkedés elsődleges mozgatórugója, hogy a vállalatban új tulajdonosok jelentek meg, köztük a korábbi nagytulajdonos, Wáberer György is.