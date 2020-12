Nincs megállás a tőzsdéken, továbbra is kitart a jó hangulat

Az amerikai tőzsdék történelmi csúcson fejezték be a hétfői kereskedést azt követően, hogy Donald Trump néhány nap halogatás után mégis aláírta a kormányzati intézmények 2021-es finanszírozásáról szóló, jelentős gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó törvényt. A jó hangulat Ázsiában is kitartott, és Európában is hasonlót látunk, a magyar tőzsde is emelkedik.