Az egyre erőszakosabb tüntetések elbizonytalanították a befektetőket Amerikában

Eséssel nyitottak a tengerentúli tőzsdék, a Dow 0,1 százalékos esése mellett, az S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,9 százalékot esett. A piaci mozgások elsődleges mozgatórugója az Amerikában zajló szenátusi választás, amelyet valószínűleg a demokraták nyernek, ezzel az irányításuk alá vonva a kongresszust, aminek a hozadéka, hogy nagyobb lesz a Biden által javasolt vállalati adóteher-növelés elfogadásának valószínűsége, ami leginkább a tech cégeknek lenne kedvezőtlen, ezért is látjuk a Nasdaqot jelentősebb mínuszban. A másik jelentős tényező, hogy a „blue wave” miatt nagyobb fiskális csomag jöhet, melynek hatására a 10 éves amerikai államkötvény hozama is hirtelen megugrott, és áttörte az 1 százalékos kulcsszintet, ezzel együtt pedig a bankpapírok is jól teljesítenek, a JP Morgan például 3,5 százalékos pluszban nyitott. A hangulatra egyébként még az is negatív hatással lehet, hogy a novemberi jelentős növekedés után csökkent a foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban. Az elemzők a növekedés lassulására számítottak, így a friss adat negatív meglepetést okozott.