Keresi az irányt Európa, a régiós indexek jól teljesítenek

Kimondottan eseménydús napokat tudhatunk magunk mögött, a múlt hét elején kezdett körvonalazódni a „kék hullám” lehetősége az Egyesült Államokban, a demokrata alsóház, szenátus és elnök hármasának lehetőségére komolyat tudtak ralizni többek között a zöldenergiás befektetések és a kannabisz vállalatok papírjai. Szerda este aztán erőszakba torkolltak Washingtonban a Donald Trump melletti demonstrációk, a tüntetők rendőrökre támadtak és betörtek a Capitoliumba is, négyen meghaltak az ostrom során – mindez azonban nem törte meg jelentősen a vezető amerikai részvényindexek lendületét, sőt, új csúcsra is emelkedtek a börzék többek között annak a bejelentésnek is köszönhetően, miszerint Trump „békésen” átadja a hatalmát Joe Bidennek és elhagyja a Fehér Házat január 20-án. A meglepően gyenge munkanélküliségi adat ellenére pénteken is emelkedni tudtak az indexek, leginkább annak örülhettek péntek este a befektetők, hogy Joe Biden megválasztott elnök jelezte, hogy e hét csütörtökén ezermilliárd dolláros méretű gazdaságélénkítő csomag tervét fogja bejelenteni. Európában továbbra is zajlanak a koronavírus-oltások, az Európai Bizottság további 300 millió adag koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséről egyezett meg a Pfizer és a BioNTech vállalatokkal pénteken, illetve egyre több helyen üti fel a fejét az agresszívabb brit vírustörzs, több országban is szigorításokra lehet számítani. Az ázsiai tőzsdéken ma többnyire jó hangulatban telt a kereskedés, Európában azonban kimondottan rossz hangulatban nyitottak a vezető indexek, feltehetőleg kisebb korrekció zajlik a börzéken. A késődélelőtti órákban leginkább az iránykeresés a jellemző, felülteljesítenek a régiós indexek.