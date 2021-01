Felfelé kapaszkodnak az európai tőzsdék

Mérsékelt emelkedést látunk ma a nyitás után az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos erősödése mellett, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,1 százalékot emelkedett. A milánói tőzsde is feljebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol tőzsde szintén 0,2 százalékot emelkedett. Az elmúlt hetek jelentős emelkedését követően ma levegővételnyi szünetet tartanak a tőzsdék, a hangulatot még az is befolyásolhatja, hogy tegnap az amerikai jegybank több tisztviselője is arra tett utalásokat, hogy a Fed elkezdheti csökkenteni az eszközvásárlási programjának volumenét az év vége felé. Jelenleg havi 120 milliárd dollárt pumpál az amerikai jegybank a gazdaságba az eszközvásárlásokon keresztül.