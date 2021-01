Rosszul a hangulat Európa tőzsdéin, a magyar börze még tartja magát

A piacnyitást követően enyhe pluszban áll a BUX Index, 0,15 százalékkal került feljebb a magyar börze. A magyar blue chipek közül az OTP 0,4 százalékot emelkedett, a Mol a tegnapi záróértékén kezdte a napot, míg a Richter 0,3 százalékkal került lejjebb. A Magyar Telekom részvényei 0,9 százalékos pluszban állnak.

Leginkább az nyomhatja rá a bélyegét ma a hangulatra, hogy nemrég Magyarországon is megjelent a nagyon fertőző brit koronavírus-variáns. Javíthatja azonban valamelyest a kedélyeket itthon a kormány tegnap tett bejelentése, miszerint az EU-s vakcinabeszerzéseken túl egyéb forrásokat is keresnek, így érkezhetnek a keleti vakcinák, illetve ma reggel a 25 év alattiak teljes jövedelemadómentességet is bejelentette a miniszterelnök, ez legkésőbb 2022 januárjától fog érvénybe lépni a tervek szerint.