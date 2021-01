Felfelé kapaszkodnak a tőzsdék

Emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék, a DAX 0,3 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,3 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,2 százalékot erősödött. Az olasz tőzsde is feljebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,4 százalékot emelkedett. A kedvező hangulat részben annak köszönhető, hogy ma iktatják be Joe Biden-t, illetve az is pozitívan hathatott a piacokra, hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter-jelölt tegnap nagyobb költekezést szorgalmazott és arról beszélt, hogy érdemesebb most eladósodni és helyreállítani a gazdaságot, és majd később aggódni az eladósodottság miatt.