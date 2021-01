Beiktatták Joe Bident, emelkedésben az európai tőzsdék

A vezető európai részvényindexek is pluszban kezdik a napot, úgy tűnik Európára is átragadt a kedvezőbb amerikai és ázsiai hangulat. A DAX 0,7 százalékkal, a francia CAC 0,6 százalékkal, míg a brit FTSE 0,3 százalékkal került feljebb a nyitást követően, de a kontinens többi tőzsdéjén is emelkedések láthatóak, mint amilyen a spanyol, az olasz vagy a belga.