Alaposan elromlott a hangulat, lefordulás a tőzsdéken

Délutánra alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken, ami a részben a koronavírus terjedésének, és a járvány megfékezése miatt hozott korlátozó intézkedéseknek-, illetve ezek gazdaságra gyakorolt hatásainak tudható be. Emellett az is rontja a hangulatot, hogy 6 hónapja a legalacsonyabb szintre esett a német gazdaság legfontosabb konjunktúra-indexe, az Ifo. Mivel a második járványhullám miatti korlátozások hatályát február közepéig kitolta a kormány a múlt heti döntésével, így ez arra utal, hogy a német gazdaság az idei első negyedévben megint egy nehezebb perióduson megy át, ami akár átmeneti gazdasági visszaesést is jelenthet.

Az is kedvezőtlenül hathat a piacokra, hogy a Merck felfüggesztette két koronavírus-vakcinájának fejlesztését, miután kiábrándító adatok érkeztek a korai klinikai vizsgálatok során az oltóanyag által kiváltott immunválaszról.

Az is jól mutatja, hogy ismét a koronavírus, és a járvány gazdaságra gyakorolt hatása áll a mostani lefordulás hátterében, hogy a jellemzően ciklikus ágazatok részvényeit ütik a leginkább, mint a légitársaságok. Szektorspecifikus hír, hogy a MarketWatch szerint Joe Biden hamarosan bejelentheti az EU-ból való beutazás betiltását az Egyesült Államokba, de a britek is tárgyalnak arról, hogy szigorítsanak a határokat érintő korlátozásokon.

Mindeközben az európai nagybankok papírjait is ütik.