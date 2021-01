Tovább kínozzák a pesszimistákat, új csúcson az amerikai tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai részvényindexek közül a Dow Jones emelkedik leginkább, az S&P 500 csak enyhén, a Nasdaq pedig mínuszban áll. Az európai tőzsdék meglehetősen kedvezőtlen előjelekkel vágtak neki a mai napnak, tegnap nagyobb eséseket lehetett látni mindenütt, a német gazdaság konjunktúra-indexe rég nem látott szintekre esett, és a Merck is felfüggesztette két koronavírus-vakcinájának a fejlesztését. Ma azonban nagyot fordult a hangulat, és erőteljes ralit lehet látni a DAX és más részvényindexek tekintetében is, főleg a bankok és a ciklikus papírok teljesítenek jobban. Az emelkedést segítheti, hogy az AstraZeneca cáfolta azokat a kritikákat, hogy az oltóanyaga kevésbé lenne hatékony a 65 év felettiek esetében. Másrészt érkeztek kedvezőbb vállalati gyorsjelentések is, például a svájci UBS messze felülteljesítette az előzetes várakozásokat. A BUX index is emelkedik, ez főleg az OTP erős teljesítményének köszönhető.