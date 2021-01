Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik

A koradélutáni órákban úgy néz ki, hogy feladta a küzdelmet a rossz nemzetközi hangulatban a magyar tőzsde is, jelenleg 0,35 százalékos mínuszban van a BUX. A visszaesés többek között az OTP lefordulásának tudható be, jelenleg 0,8 százalékos a mínusz a nagybank papírjánál, míg a Richter 1,3 százalékot esett, a Magyar Telekom pedig tegnapi záróértékén tartózkodik most. A magyar blue chipek közül egyedül a Molnak sikerült feljebb kerülnie, jelenleg 1,3 százalékos a plusz az olajvállalatnál.